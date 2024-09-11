Найден способ превратить в уютные хоромы даже микроквартиру

Типичные ошибки в зонировании маленьких квартир

5:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Любую, даже самую маленькую квартиру можно сделать уютнее правильным зонированием. "РИА Недвижимость" узнала, как это сделать максимально эффективно, избежав распространённых ошибок.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Перегородки

Для зонирования квартиры часто используют различные перегородки. Это могут быть стеклянные или зеркальные перегородки, ширмы, шторы и другие готовые решения, стоимость которых начинается от 2-3 тысяч рублей. Они бывают подвесными, раздвижными, сплошными и ажурными.

Зонирование при помощи шторы

Этот способ зонирования добавляет глубину и объём пространству, сохраняя связь между зонами и не перегружая интерьер, советует дизайнер интерьера Bergenson Bjorn Елена Максимова.

Жильцы небольших квартир часто допускают ошибки при использовании стеклянных перегородок, например, устанавливая распашные дверцы, что подходит только для больших пространств, предупреждает арт-директор KD Design Илья Козлов.

В малогабаритных квартирах лучше использовать раздвижные перегородки или перегородки с механизмом складывания "книжка". Также можно установить дверь-пенал, которая прячется в нишу, освобождая пространство.

В небольших квартирах удобны ширмы из плотного материала на каркасе, рекомендует дизайнер, продакт-менеджер бренда OnlyGres Ксения Мишинева.

Однако любые перегородки и ширмы не подходят для совсем маленьких комнат, превращая их в "клетушки". Они лучше всего подходят для комнат правильной формы площадью не менее 15 квадратных метров.

Мебель

Малогабаритное жильё часто разделяют на функциональные зоны с помощью мебели — диванов, кресел, шкафов, комодов, стеллажей и барных стоек. Основные ошибки здесь — неправильный размер мебели и нерациональное размещение. Перед покупкой мебели стоит попробовать разные варианты зонирования в формате проектов. Мебель не должна превышать 40% площади пола и более 2/3 помещения. Диваны и кресла не должны мешать открытию шкафов и дверей, перегораживать проходы.

Основные ошибки при расстановке мебели

Диваны, кресла и шкафы расставлены вдоль стен. Центр комнаты часто оставляют пустым, но важно зонировать помещение так, чтобы центр был визуально уравновешен. Например, можно отодвинуть от стены обеденный стол или диван, поставить перед диваном журнальный столик.

Мебель расставлена "лесенкой" от высокой к низкой. Лучше чередовать высокие и низкие предметы мебели.

Диван стоит спинкой к двери, что вызывает психологический дискомфорт. Если альтернатив нет, можно создать между диваном и дверью искусственный барьер — поставить узкую консоль с высокими комнатными растениями.

Зонирование с помощью дивана

Угловые диваны подходят для помещений вытянутой формы, уравновешивая пропорции комнаты и помогая разделить пространство на функциональные зоны. Диван вдоль окна стоит размещать только если его спинка ниже уровня подоконника, чтобы не перекрывать доступ света. Расстояние между диваном и креслами должно быть от 60 до 120 сантиметров.

Барная стойка для зонирования подходит в основном для квартир-студий и свободных планировок, полагает дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова.

Стеллажи с открытыми полками не препятствуют проникновению света, но важно заранее продумать, что разместить на полках.

Освещение

Зонирование квартиры можно осуществить с помощью света. Основные ошибки — использование слишком громоздких светильников в небольших помещениях с низкими потолками. Для невысоких помещений лучше выбирать светильники, монтируемые на потолок или в потолок. Важно помнить о форме светильника относительно конфигурации комнаты и её высоты. Для помещений с потолками до 3 метров лучше использовать горизонтально ориентированные светильники. Также важно учитывать "температуру" света: для зоны отдыха подойдут тёплые лампы, а для рабочих пространств — холодные. Для изменения яркости стоит добавить диммеры. Комбинируйте общее освещение с дополнительными источниками света, избегая направленных светильников на уровне глаз.

Ковры и домашние растения

Разделение помещения с помощью ковров — эффективный способ зонировать пространство и создать акценты в интерьере. Ковёр визуально разделяет пространство на две части. Например, светлый ковёр на тёмном паркете подчеркнёт разные назначения зон, указывает Мишинева. Однако важно выбирать ковры, сочетающиеся с интерьером.

Комнатные растения также помогают визуально разделить помещение на зоны. Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr. Doors Елена Александрова советует использовать только живые растения, так как искусственные цветы создают эффект "казённого помещения".

Уточнения

Зони́рование — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.



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