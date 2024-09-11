Стало известно, кто может погасить долг по ипотечному кредиту

Юрист разъяснила изменения в порядке продажи ипотечного жилья с сентября

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В сентябре вступает ряд дополнений в механизм реализации ипотечного жилья, сообщила юрист Ирина Сивакова. Она разъяснила их в своём телеграм-канале.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Долг по ипотечному кредиту (по которому заложено единственное жильё должника-банкрота) теперь может погасить любая организация или гражданин с согласия должника. Это можно сделать по истечении двух месяцев со дня публикации сообщения о признании заявления о банкротстве должника обоснованным.

Погашенное перед кредиторами требование трансформируется в беспроцентный заём от плательщика — он может требовать его возврата только через три года после завершения процедуры банкротства (Закон от 08.08.2024 № 298-ФЗ).

К слову, должник и сам может продать заложенное жильё в упрощённом порядке. Для этого в банк подаётся заявление о намерении реализовать предмет залога, и при отсутствии оснований для отказа банк определяет минимальную цену продажи.

Должнику даётся четыре месяца на реализацию недвижимости и погашение кредита — всё это время банк не может обращать взыскание на неё (Закон от 12.06.2024 № 140-ФЗ).

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.





Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. При выдаче ипотечного кредита банк берёт в залог землю и дом после его постройки и регистрации.





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