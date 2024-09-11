Отдалённые города Подмосковья: где сильнее всего падают цены на квартиры?

В Подмосковье наблюдается падение цен на вторичное жильё

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году в Подмосковье наблюдается значительное снижение цен на вторичное жильё, особенно в отдалённых населённых пунктах.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По данным исследования аналитического центра IRN. RU, самое существенное падение цен зафиксировано в Михнево, Малино и Верзилово, где стоимость жилья снизилась на 4,1%, и составила 97,9 тысячи рублей за квадратный метр. Также в Бронницах и Белоозерске цены на готовые квартиры упали на 4%, до 104,3 тысячи рублей за квадрат. В Воскресенске, Ивантеевке и Дмитрове наблюдается более умеренное снижение цен, где падение составило от 1,8% до 2,7%.

Однако, в целом, средняя цена вторичного жилья в Московской области показала незначительный рост на 0,4%, достигнув отметки 154,2 тысячи рублей за квадратный метр. Эксперты связывают это с ожиданиями роста спроса осенью, что сдерживает резкое падение цен. Но в отдалённых от МКАД городах, где цены традиционно ниже, уже заметна тенденция к снижению. Глава аналитического центра IRN. RU Олег Репченко отмечает, что эти города более подвержены колебаниям спроса, и именно здесь снижение цен становится наиболее ощутимым.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.