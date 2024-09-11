Назван ТОП-10 районов Москвы, в которых можно снять самое дешёвое жильё

Дешевле всего снять квартиру в Москве можно в Рязановском и Десеновском

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В двух локациях Новой Москвы, Рязановском и Десёновском поселениях, отмечается самая низкая стоимость аренды жилья в столице. В Рязановском средняя цена аренды квартиры в сентябре составила 44,4 тысячи рублей. В Десёновском этот показатель равен 55,4 тысячи рублей. Такие данные предоставила компания Яндекс.Аренда.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Также в тройку лидеров по доступности аренды вошёл район Ивановское, расположенный в Старой Москве. Здесь долгосрочная аренда обойдётся в среднем в 57,5 тысячи рублей.

Остальные места в рейтинге заняли Некрасовка (юг Старой Москвы) — 58,9 тысячи рублей, Южное Бутово (юго-запад) — 65 тысяч рублей, Текстильщики (юго-восток) — 66,8 тысячи рублей, Перово (восток) — 67,5 тысячи рублей, Сосенское поселение (Новая Москва) — 68 тысяч рублей. Завершают список Внуковское поселение (Новая Москва) со средним показателем долгосрочной аренды в 68,5 тысячи рублей и Коптево (север Старой Москвы) с медианной ставкой в 69,4 тысячи рублей, сообщает Газета.Ru.

Руководитель сервиса Яндекс. Аренда, Роман Жуков, отметил, что активный сезон на рынке долгосрочной аренды подходит к концу. Во второй половине месяца цены будут постепенно снижаться. Однако даже сейчас в столице можно найти бюджетные варианты комфортного жилья, особенно в отдалённых спальных районах Старой Москвы и в Троицком и Новомосковском административных округах.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Поселе́ние Ряза́новское — внутригородское муниципальное образование и административная единица со статусом поселения в составе Новомосковского административного округа города Москвы. Включает 19 населённых пунктов. Административный центр — посёлок Знамя Октября (администрация находится в посёлке фабрики имени 1-го Мая). С 1 июля 2012 года включено в состав Москвы.





Поселе́ние Десёновское — бывшее муниципальное образование и административная единица со статусом поселение в составе Новомосковского административного округа Москвы.

Муниципальное образование было создано в составе Ленинского муниципального района Московской области в 2005 году со статусом сельского поселения и включило тогда 14 населённых пунктов позже упразднённого Десёновского сельского округа. С 1 июля 2012 года муниципальное образование было включено в состав Москвы.

По принятому в 2024 году закону города поселение было преобразовано, части его территорий отошли району Коммунарка и городскому округу Троицк[1].



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