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Граждан России лишат возможности купить жильё в Латвии

В Латвии сообщили о подготовке запрета на покупку недвижимости россиянами
0:54
Недвижимость

Власти Латвии рассматривают возможность введения ограничений на покупку недвижимости гражданами России, сообщают argumenti.ru во вторник.

В Латвии сообщили о подготовке запрета на покупку недвижимости россиянами
Фото: Pexels by Efrem Efre, PDM

Комментируя инициативу, лидер правящей фракции "Новое Единство" в Сейме Эдмунд Юревич сослался на пример Финляндии, которая уже приняла подобное решение.

"Вместе с коалиционными партнерами и экспертами мы оценим наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии", — заявил он.

В Финляндии причиной недружественного шага назвали страны, которые "могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии", — не уточнив, какие именно.

Ранее в Латвии запретили продление вида на жительство россиянам, которые его получили в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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