Граждан России лишат возможности купить жильё в Латвии

Власти Латвии рассматривают возможность введения ограничений на покупку недвижимости гражданами России, сообщают argumenti.ru во вторник.
Комментируя инициативу, лидер правящей фракции "Новое Единство" в Сейме Эдмунд Юревич сослался на пример Финляндии, которая уже приняла подобное решение.
"Вместе с коалиционными партнерами и экспертами мы оценим наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии", — заявил он.
В Финляндии причиной недружественного шага назвали страны, которые "могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии", — не уточнив, какие именно.
Ранее в Латвии запретили продление вида на жительство россиянам, которые его получили в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость.
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