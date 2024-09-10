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Эксперт по фэншуй назвала неочевидный способ улучшения успеваемости в школе

Пагода на столе школьника сделает его отличником, уверяет эксперт по фэншуй
1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Успеваемости в школе могут способствовать некоторые предметы домашней обстановки. Эксперт по фэншуй Валентина Боброва перечислила их в разговоре с Москвой 24.

Пагода на столе школьника сделает его отличником, уверяет эксперт по фэншуй
Фото: Freepik by freepik, PDM

Наиболее эффективна в этом смысле модель девятиярусной пагоды.

"Всем ученикам лучше всего разместить дома статуэтку девятиярусной пагоды. Считается, что она помогает быстро запоминать информацию и достигать успехов в учёбе. Однако тем, кто готовится поступать в какое-либо учебное заведение, я бы посоветовала приобрести пагоду с семью ярусами", — пояснила собеседница издания.

Ещё один символ хороших оценок — хрустальный шар или глобус. "Символ способствует появлению интереса к обучению и помогает в освоении новых знаний", — уточнила эксперт.

Символы прилежной учёбы следует размещать в секторе знаний, то есть в северо-восточной части дома, или прямо на столе, за которым школьник делает уроки, заключила она.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.
Заявленная цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека.
Нет каких-либо научных доказательств того, что мистические требования фэншуй реальны; научное сообщество относит фэншуй к лженауке.
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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