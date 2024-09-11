Обновляем интерьер: дизайнеры назвали тренды, которые пора оставить в прошлом

Дизайнеры рассказали, какие тренды в интерьере уже давно вышли из моды

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Мир дизайна быстро трансформируется, и то, что было на пике популярности несколько лет назад, сейчас может казаться устаревшим. Дизайнеры активно обсуждают, какие элементы декора уже давно пора оставить в прошлом, а что стоит заменить для создания современного и стильного интерьера.

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Отказ от сложных узоров на обоях

Когда-то обои с яркими принтами и сложными узорами украшали почти каждый дом, однако сейчас они перегружают пространство и визуально его уменьшают. Современные тренды требуют минимализма и лёгкости. Чтобы сделать интерьер просторным и светлым, дизайнеры советуют использовать однотонные обои или варианты с лёгкими и ненавязчивыми рисунками.

Мебельные гарнитуры ушли в прошлое

Раньше мебельные гарнитуры, где все элементы идеально сочетались по цвету и стилю, считались вершиной вкуса. Однако в современном интерьере ценится эклектика. Модные интерьеры включают в себя разные стили, текстуры и формы, создавая уют и индивидуальность за счёт уникальных предметов мебели, а не строгих комплектов.

Искусственные цветы — прошлый век

Искусственные растения когда-то были популярны, но сегодня они воспринимаются как устаревший элемент декора. Живые растения, напротив, добавляют свежести и уюта в дом. Если нет времени ухаживать за ними, дизайнеры рекомендуют выбирать стабилизированные растения, которые сохраняют свой внешний вид на долгие годы без особого ухода.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий.



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