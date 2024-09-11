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Пять ключевых ошибок, которые мешают создать гармоничный и функциональный современный интерьер

Пять ошибок, которые разрушают гармонию в современном интерьере
1:54
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Современный интерьер требует не только эстетики, но и функциональности, а также грамотного подхода к деталям. Многие допускают ошибки, которые могут существенно повлиять на общий вид и ощущение пространства. Давайте разберём пять главных ошибок, которых стоит избегать при создании современного интерьера.

Пять ошибок, которые разрушают гармонию в современном интерьере
Фото: flickr.com by Foto Miki, PDM

Первое табу — чрезмерная загромождённость. Большое количество мебели и декоративных элементов может сделать пространство тесным и неуютным. Интерьер должен "дышать", поэтому важно оставлять достаточно свободного места и избегать ненужных деталей.

Второй распространённый промах — неправильное освещение. Часто выбирается один единственный источник света, что делает пространство плоским и унылым. Для создания глубины и объёма важно использовать многослойное освещение, сочетая основной свет с акцентным и декоративным.

Третья ошибка — отсутствие единого стиля. Интерьер, где смешиваются разные стили, может выглядеть беспорядочно и хаотично. Лучше выбрать одну концепцию и придерживаться её, добавляя акценты, а не противоположные по духу элементы.

Четвёртая ошибка — неудобная мебель. В погоне за визуальной привлекательностью некоторые люди выбирают предметы мебели, которые оказываются непрактичными. Комфорт и эргономика должны стоять на первом месте, особенно в зонах, где проводится много времени — гостиная, кухня и рабочие пространства.

Наконец, пятое табу — игнорирование размеров помещения. Неправильные пропорции мебели или декора могут визуально исказить пространство. Важно подбирать предметы, соответствующие масштабам комнаты, чтобы сохранить гармонию и простор.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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