Три главные ошибки, из-за которых спальня выглядит мрачной и неуютной: мнение дизайнеров

Три ошибки, которые портят атмосферу вашей спальни

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Спальня — это особенное пространство, где каждый человек должен чувствовать себя комфортно и спокойно. Существует несколько распространённых дизайнерских ошибок, которые делают спальню мрачной и неприветливой.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, PDM

Во-первых, это недостаток освещения. Одного потолочного светильника часто недостаточно для создания приятного светового баланса. Чтобы спальня казалась уютной и тёплой, рекомендуется использовать несколько источников света. Это могут быть настольные лампы, торшеры или бра, которые позволяют регулировать уровень освещения в зависимости от настроения и времени суток. Также свечи могут стать отличным акцентом, добавляя комнате особое тепло и уют.

Вторая ошибка — использование слишком тёмных цветов. Тёмные оттенки могут визуально утяжелить пространство и создать ощущение замкнутости. Для тех, кто предпочитает насыщенные цвета, лучше сочетать их с более светлыми акцентами, такими как яркие подушки, пледы или шторы. Это поможет визуально смягчить комнату и добавить ей лёгкости.

Третья ошибка — отсутствие текстиля. Пустые стены и холодные поверхности, такие как полы без ковров, могут создать ощущение дискомфорта и холода. Такие элементы как мягкие ковры, пледы, шторы и подушки придадут спальне уют и сделают её более "живой".

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.



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