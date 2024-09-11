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Дешевеют квартиры: в каких районах Москвы выгоднее всего покупать жильё

Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
1:56
Недвижимость

Специалисты сервиса Яндекс Недвижимость провели исследование рынка новостроек в Москве и определили районы, где квартиры продаются по самым низким ценам.

Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В старых границах города самыми доступными районами стали Южное Бутово и Косино-Ухтомский, где стоимость квадратного метра составляет в среднем 269 и 270 тысяч рублей соответственно. Среди других районов с доступными ценами на первичное жильё выделяются Митино (282 тыс. руб./кв. м), Ярославский (286 тыс. руб.), Люблино (290 тыс. руб.) и Молжаниновский (294 тыс. руб.).

В Центральном административном округе самые бюджетные квартиры можно найти в Басманном районе, где стоимость квадратного метра составляет в среднем 514 тыс. рублей. В Новой Москве лидером по доступности жилья стало поселение Марушкинское — здесь квадратный метр стоит 219 тыс. рублей. Другие бюджетные районы в Новой Москве — Кокошкино (231 тыс. руб./кв. м), Филимонковское (235 тыс. руб.), Рязановское (237 тыс. руб.) и Щербинка (243 тыс. руб.).

Аналитики также отметили районы, где цены на новостройки снизились сильнее всего. В старых границах Москвы наибольшее падение зафиксировано в районе Гольяново, где стоимость упала на 10%, до 327 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве самое значительное снижение произошло в поселении Рязановское — здесь цены упали на 11,9%, до 237 тыс. руб. за кв. м.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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