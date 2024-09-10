Цены на аренду бьют рекорды: почему снять квартиру в Москве станет ещё дороже?

Прогноз на осень: аренда жилья в Москве подорожает на 10%

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Осенью 2024 года аренда жилья в Москве может стать ещё дороже. По данным аналитиков, аренда в сентябре и октябре может вырасти на 10%. В этом году стоимость аренды выросла почти в 1,5 раза, а в сентябре 2024 года средняя цена за студию достигла 55 тысяч рублей в месяц.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Однокомнатные квартиры теперь обходятся в среднем в 65 тысяч рублей, двухкомнатные — 85 тысяч, а трехкомнатные — 120 тысяч рублей в месяц. Только в августе аренда подорожала на 5%, и, по прогнозам, рост не остановится.

Повышение ставок по ипотеке также играет роль в сложившейся ситуации. Например, ипотечный платёж за однокомнатную квартиру в сентябре достиг 178 тысяч рублей, за двухкомнатную — 250 тысяч, а за трехкомнатную — 356 тысяч рублей. Такие суммы заставляют многих москвичей выбирать аренду вместо покупки жилья, что увеличивает спрос на арендуемые квартиры. В результате на рынке возникает дефицит предложений, что подталкивает цены вверх.

Эксперты утверждают, что к концу октября арендные ставки могут вырасти ещё на 5-10%. Заместитель директора по аренде агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова заявила, что рынок аренды жилья в Москве становится "рынком арендодателя". Это означает, что владельцы жилья могут выставлять строгие требования к арендаторам. Например, людям с детьми или домашними животными всё сложнее найти подходящую квартиру, сообщает "РИА Недвижимость".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.



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