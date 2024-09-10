Цены на квадратный метр продолжают расти: вторичка наступает на пятки новостройкам

Темпы роста цен на вторичное жильё за месяц превысили показатели новостроек

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В августе цены на готовое жильё в крупных городах России увеличились больше, чем на квартиры в новостройках. По данным исследования, стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 0,7%, составив 116 тыс. рублей, в то время как на первичном рынке рост был на уровне 0,6%, с достижением 135 тыс. рублей за квадратный метр. Несмотря на такие показатели, аналитики отмечают, что цены на жилье в целом стагнируют, и разница в темпах роста не является значительной, сообщает "РИА Новости".

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, CC BY-SA 4.0

Руководитель Циан. Аналитики Алексей Попов подчеркнул, что нынешняя ситуация не является основанием для громких заявлений о значительном подорожании вторичного жилья по сравнению с новостройками. Он указывает на то, что продавцы вторичной недвижимости готовы ждать покупателей, а застройщики не стремятся снижать цены, несмотря на низкий спрос.

Дорогая ипотека лишила новостройки их основного преимущества, что немного повысило активность на вторичном рынке, однако на ценах это пока отражается слабо. По словам президента Российской гильдии риелторов Артемия Шурыгина, отмена льготной ипотеки привела к снижению спроса на новостройки, что способствовало сближению цен на вторичное и первичное жильё.

Преимущество готовых квартир, которые можно заселить сразу, становится очевиднее в условиях снижения спроса на новостройки. Это вызвано тем, что потенциальные покупатели отдают предпочтение уже готовому жилью, видя в нём большую ценность на фоне неопределённости с новостройками.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.



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