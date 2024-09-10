Какие шаги нужно пройти, чтобы установить шлагбаум во дворе многоквартирного дома без нарушений

Депутат объяснил, как законно установить шлагбаум во дворе

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Установка шлагбаума во дворе многоквартирного дома требует внимательного соблюдения закона и согласования с соседями и властями.

Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Mette, CC BY-SA 4.0

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, необходимо пройти несколько этапов. Во-первых, следует уточнить, кому принадлежит земельный участок, на котором планируется установка. Это можно сделать через Публичную кадастровую карту. Если данные отсутствуют, потребуется провести межевание с помощью кадастрового инженера, а затем поставить участок на кадастровый учёт.

Во-вторых, важно убедиться, что установка технически возможна. Нужно проверить, не будет ли шлагбаум препятствовать движению пешеходов и транспорта, включая спецтехнику. Конструкция должна быть прочной и соответствовать требованиям по световым и сигнальным элементам. Если шлагбаум установлен с нарушениями, его демонтируют.

Наконец, необходимо получить согласие соседей и разрешения от государственных органов. На общем собрании собственников 2/3 жильцов должны проголосовать за установку. После этого следует уведомить ГАИ и МЧС, а затем обратиться в местную администрацию с документами для получения разрешения на установку шлагбаума, сообщает "РГ".

Уточнения

Шлагба́ум (нем. Schlagbaum, от schlagen «ударять», «рубить деревья» и baum «дерево») — устройство для быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся вокруг горизонтальной (вертикальный шлагбаум) или вертикальной (горизонтальный шлагбаум) оси стрелы. Шлагбаумами обычно снабжены пересечения автомобильных и железнодорожных путей. Также их ставят для регулирования въезда на охраняемые территории.



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