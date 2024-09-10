Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сульфат калия и суперфосфат для малины: советы по применению осенью
Готовим восхитительный десерт из яблок со сметаной и сгущённым молоком
Сергея Семака считают лучшим тренером РПЛ
Как избежать ударов током при касании автомобиля
Что сделать с почвой после сбора урожая картофеля
В ИКИ РАН предупредили о двух движущихся к Земле облаках плазмы
Бюджетные проблемы Германии угрожают стабильности будущих правительств
Мурманск запустит туры на Шпицберген
В России наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии

Какие шаги нужно пройти, чтобы установить шлагбаум во дворе многоквартирного дома без нарушений

Депутат объяснил, как законно установить шлагбаум во дворе
1:24
Недвижимость

Установка шлагбаума во дворе многоквартирного дома требует внимательного соблюдения закона и согласования с соседями и властями.

Депутат объяснил, как законно установить шлагбаум во дворе
Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Mette, CC BY-SA 4.0

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, необходимо пройти несколько этапов. Во-первых, следует уточнить, кому принадлежит земельный участок, на котором планируется установка. Это можно сделать через Публичную кадастровую карту. Если данные отсутствуют, потребуется провести межевание с помощью кадастрового инженера, а затем поставить участок на кадастровый учёт.

Во-вторых, важно убедиться, что установка технически возможна. Нужно проверить, не будет ли шлагбаум препятствовать движению пешеходов и транспорта, включая спецтехнику. Конструкция должна быть прочной и соответствовать требованиям по световым и сигнальным элементам. Если шлагбаум установлен с нарушениями, его демонтируют.

Наконец, необходимо получить согласие соседей и разрешения от государственных органов. На общем собрании собственников 2/3 жильцов должны проголосовать за установку. После этого следует уведомить ГАИ и МЧС, а затем обратиться в местную администрацию с документами для получения разрешения на установку шлагбаума, сообщает "РГ".

Уточнения

Шлагба́ум (нем. Schlagbaum, от schlagen «ударять», «рубить деревья» и baum «дерево») — устройство для быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся вокруг горизонтальной (вертикальный шлагбаум) или вертикальной (горизонтальный шлагбаум) оси стрелы. Шлагбаумами обычно снабжены пересечения автомобильных и железнодорожных путей. Также их ставят для регулирования въезда на охраняемые территории.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
Мурманск запустит туры на Шпицберген
В России наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии
Пять скрытых признаков старения, которые выдают возраст
Юрий Грымов пустил зрителей на репетицию своего нового спектакля "Скотный двор"
Как поливать растения в сентябре, чтобы собрать максимальный урожай
Украина будет терять $800 млн ежегодно после прекращения транзита газа
Депутат объяснил, как законно установить шлагбаум во дворе
Российским теннисистам удалось заработать более 4 млн долларов
Почему сочетание гречки и сахара вредно для здоровья
Сержант российской армии 2 недели удерживал опорный пункт, будучи раненым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.