Подходит для различных стилей: удивительные преимущества белого плинтуса

Белый плинтус: как правильно использовать и сочетать

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Белый плинтус часто выбирают в интерьере, чтобы расширить пространство и создать контраст. Он подходит для различных стилей, включая ар-деко и барокко. Основное преимущество — его универсальность и способность визуально увеличивать помещение.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Плюсы белого плинтуса

1. Визуально увеличивает пространство.

2. Легкость и стиль.

3. Хорошо сочетается с любым цветом стен.

Рекомендации по сочетанию

Темный пол и двери. Хорош для больших помещений, где белый плинтус усилит контраст.

Светлый пол и темные двери. Подчеркнет двери, если стены тоже светлые.

Светлые стены. Создает ощущение воздушности, особенно при темном полу.

Яркие стены. Подходит для нежилых комнат.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены. Плинтус крепится к стене. Аналогичный элемент, крепящийся к полу или потолку, называется галтелью.



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