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Что актуально в интерьере 2024 года: необычные планировки и зонирование

Актуальные тренды в дизайне интерьеров
1:16
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В 2024 году дизайн интерьеров продолжает эволюционировать, отражая изменения в образе жизни и потребностях людей. Сегодняшние тренды сосредоточены на создании гибких, многофункциональных пространств, которые отвечают требованиям современного образа жизни.

Актуальные тренды в дизайне интерьеров
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Необычные планировки

Современные планировки становятся более гибкими и адаптируемыми, поскольку многие совмещают работу и жизнь в одном пространстве. Домашние интерьеры теперь предусматривают возможность легкой трансформации для разных нужд. Специальная мебель, например столы с возможностью изменения функций, помогает создать комфортные условия для работы и отдыха одновременно.

Функциональность и зонирование

Современные интерьеры должны быть многофункциональными. Это означает, что мебель и планировка квартир становятся более универсальными и способны адаптироваться под различные сценарии использования. Зонирование пространства особенно актуально в небольших квартирах, где важно сохранить приватность, например для работы. Это позволяет создать отдельные рабочие зоны для каждого члена семьи, работающего из дома.

Уточнения

Интерье́р - в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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