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Московские новостройки снова поднялись в цене

"Метриум": средняя цена московских новостроек поднялась почти до 506 тысяч рублей за кв. м.
2:02
Недвижимость

В Москве наблюдается повышение средней стоимости новостроек. По данным компании "Метриум", предоставленным управляющим директором Русланом Сырцовым, цена квадратного метра в августе достигла 505,7 тыс. рублей, что на 4,5% больше по сравнению с июлем и на 18,1% за год.

"Метриум": средняя цена московских новостроек поднялась почти до 506 тысяч рублей за кв. м.
Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

В агентстве также сообщили о других изменениях в разных сегментах рынка жилья:

  • массовый сегмент: стоимость квадратного метра снизилась на 1,1% до 330,8 тыс. рублей;
  • бизнес-класс: цена увеличилась на 1,1% до 469,9 тыс. рублей;
  • премиум-класс: стоимость снизилась на 0,4% до 731,5 тыс. рублей;
  • элитный сегмент: цена выросла на 8,5% до 2,047 млн рублей;
  • Новая Москва: стоимость снизилась на 1,5% до 244,8 тыс. рублей.

По словам Сырцова, рост цен связан с подорожанием строительных материалов и услуг, а также расширением экспозиции дорогих проектов в элитном сегменте.

"Параллельно с расширением скидочных акций застройщиков идет небольшая коррекция вверх из-за подорожания строительных материалов и услуг. То есть формально скидки могут достигать 30%, но дисконт распространяется обычно не на всю линейку квартир и апартаментов, а на наименее ликвидные лоты", — пояснил Сырцов, которого цитирует Газета.Ru.

Максимальная средняя цена зафиксирована в Центральном округе — 1,49 млн рублей, а минимальная — в Троицком — 161,3 тыс. рублей.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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