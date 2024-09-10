Московские новостройки снова поднялись в цене

В Москве наблюдается повышение средней стоимости новостроек. По данным компании "Метриум", предоставленным управляющим директором Русланом Сырцовым, цена квадратного метра в августе достигла 505,7 тыс. рублей, что на 4,5% больше по сравнению с июлем и на 18,1% за год.
В агентстве также сообщили о других изменениях в разных сегментах рынка жилья:
По словам Сырцова, рост цен связан с подорожанием строительных материалов и услуг, а также расширением экспозиции дорогих проектов в элитном сегменте.
"Параллельно с расширением скидочных акций застройщиков идет небольшая коррекция вверх из-за подорожания строительных материалов и услуг. То есть формально скидки могут достигать 30%, но дисконт распространяется обычно не на всю линейку квартир и апартаментов, а на наименее ликвидные лоты", — пояснил Сырцов, которого цитирует Газета.Ru.
Максимальная средняя цена зафиксирована в Центральном округе — 1,49 млн рублей, а минимальная — в Троицком — 161,3 тыс. рублей.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?