Суд не поддержал покупательницу дома, оставшуюся без 2 миллионов аванса после отказа от покупки

Юрист Ирина Сивакова рассказала об опасном судебном прецеденте для покупателей недвижимости.
Женщина решила купить дом за 5 миллионов рублей. Два миллиона она отдала собственнику авансом, оставшуюся сумму планировала занять в банке.
Кредит покупательнице не одобрили, сделка была отменена. Но несостоявшийся продавец отказался возвращать аванс, заявив, что денег у него нет.
Взыскать их через суд не вышло — оказалось, что у ответчика ничего нет, кроме дома, который нельзя отобрать, потому что это единственное жильё.
Мужчину признали банкротом, потому что он был должен очень многим, а не только незадачливой покупательнице, и это обнулило все его обязательства.
Верховный суд РФ не нашел здесь нарушений: покупательница сама взяла на себя риск, подписав предварительный договор, не располагая всей суммой на руках. Кроме того, она не могла не знать, что у продавца есть долги, но всё равно заключила сделку (ВС РФ, № 310-ЭС20-6956).
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Банкротство гражданина — объявление банкротом физического лица; признание неспособности физического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам с последующей реструктуризацией этих долгов или реализацией имущества для их погашения.
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