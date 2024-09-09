Суд не поддержал покупательницу дома, оставшуюся без 2 миллионов аванса после отказа от покупки

Юрист рассказала об опасном судебном прецеденте для покупателей недвижимости

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова рассказала об опасном судебном прецеденте для покупателей недвижимости.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Женщина решила купить дом за 5 миллионов рублей. Два миллиона она отдала собственнику авансом, оставшуюся сумму планировала занять в банке.

Кредит покупательнице не одобрили, сделка была отменена. Но несостоявшийся продавец отказался возвращать аванс, заявив, что денег у него нет.

Взыскать их через суд не вышло — оказалось, что у ответчика ничего нет, кроме дома, который нельзя отобрать, потому что это единственное жильё.

Мужчину признали банкротом, потому что он был должен очень многим, а не только незадачливой покупательнице, и это обнулило все его обязательства.

Верховный суд РФ не нашел здесь нарушений: покупательница сама взяла на себя риск, подписав предварительный договор, не располагая всей суммой на руках. Кроме того, она не могла не знать, что у продавца есть долги, но всё равно заключила сделку (ВС РФ, № 310-ЭС20-6956).

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Уточнения

Банкротство гражданина — объявление банкротом физического лица; признание неспособности физического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам с последующей реструктуризацией этих долгов или реализацией имущества для их погашения.



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