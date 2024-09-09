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Суд подтвердил права жильцов многоквартирного дома на его фасад

Юрист рассказала о деле о вывеске, которое дошло до Верховного суда
1:00
Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова рассказала о деле о вывеске на многоквартирном доме, которое дошло до Верховного суда.

Юрист рассказала о деле о вывеске, которое дошло до Верховного суда
Фото: Управа района Раменки города Москвы by mos.ru, PDM

На первом этаже обычной многоэтажки открылся частный медицинский центр. Он повесил вывеску, не получив обязательного в этом случае согласия жильцов.

ТСЖ обратилось в суд, требуя обязать медцентр демонтировать вывеску. Вывеска не рекламная, а информационная, возразил ответчик, предъявив подтверждающий документ от районной администрации на этот счёт.

Истцы доказали: вывеска предназначена для привлечения внимания посетителей — значит, это рекламная конструкция, размещение которой без одобрения общего собрания собственников жилых помещений не допускается.

Суд встал на сторону ТСЖ, Верховный суд РФ поддержал такое решение (ВС РФ, N 309-ЭС24-11788).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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