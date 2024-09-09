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Как можно использовать старое растительное масло в быту: не все об этом знают

Советы по использованию растительного масла в быту
1:05
Недвижимость

Что можно сделать со старым растительным маслом

Употреблять в пищу старое масло категорически запрещено. Тем не менее его можно использовать в качестве масла для кутикулы и ногтей на руках и ногах или для пропитки любых деревянных изделий.

Советы по использованию растительного масла в быту
Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Растительные масла, такие как оливковое или кокосовое масло, могут быть эффективными для удаления остатков жира и пятен с кухонных поверхностей.  
Просто нанесите небольшое количество масла на ткань или губку и тщательно протрите загрязненные участки.

Можно ли сливать растительное масло в канализацию

Сливать растительное масло в раковину или унитаз не рекомендуется. Масло не растворяется в воде, а, наоборот, густеет. Если вылить его в раковину или унитаз в квартире, масло осядет на стенках труб. Это может стать причиной засорения и появления неприятного запаха.

Поэтому после приготовления вылейте оставшееся масло не в раковину, а в мусорное ведро. Используйте для этого бумажные салфетки.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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