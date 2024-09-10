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Минимализм и сложные оттенки: как сделать маленькую гостиную визуально больше и элегантнее

Как сделать маленькую гостиную по-настоящему роскошной
1:35
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькие помещения всегда сложно сделать по-настоящему роскошными, ведь обилие свободного пространства — главный символ роскоши. Однако с грамотным подходом даже небольшая гостиная может стать стильной, уютной и выглядеть дорого.

Как сделать маленькую гостиную по-настоящему роскошной
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Прежде всего, стоит задуматься об отделке. В этом случае, небольшие размеры комнаты могут сыграть на руку, позволяя использовать более дорогие материалы. Например, вместо привычных и недорогих обоев можно выбрать дизайнерские варианты, которые придадут комнате изысканность и уникальный стиль. Если вы предпочитаете краску, то лучше остановиться на сложных, "дорогих" оттенках, которые создадут элегантную атмосферу.

Не менее важно уделить внимание полу. Вместо экономичных материалов стоит рассмотреть более качественные и дорогие варианты, чтобы подчеркнуть стиль и статус вашего интерьера.

Следующий шаг — минимализм. Мебель в маленькой гостиной не должна быть массивной или перегруженной деталями. Лучше выбрать минималистичные предметы, которые будут функциональны и эстетически привлекательны. Отказ от излишков поможет создать гармоничное и стильное пространство.

Не забывайте о шторах. Хотя плотные ткани до пола традиционно ассоциируются с уютом и роскошью, для маленьких гостиных это не лучший выбор. Легкие и светлые занавески помогут визуально увеличить пространство, делая его более светлым и воздушным.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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