Как поддержание порядка и избавление от лишних вещей помогут преобразить вашу кухню в уютное пространство

Как сделать кухню уютнее без больших затрат: четыре простых шага

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Для создания уютной и комфортной кухни не обязательно тратить баснословные суммы, ведь даже небольшие изменения могут кардинально улучшить обстановку. Во время приготовления пищи важно чувствовать себя расслабленным и в хорошем настроении — ваше эмоциональное состояние непосредственно влияет на качество блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Порядок

Даже самый дорогой ремонт и высококлассная техника не спасут кухню от ощущения беспорядка, если на ней грязно и все валяется на своих местах. Хаос на кухне не только раздражает, но и свидетельствует о небрежности по отношению к себе и своим близким. Поддержание чистоты и порядка — первый шаг к уютной кухне.

Избавьтесь от лишнего

Постоянная нехватка места и ощущение тесноты могут быть сигналом того, что кухня перегружена ненужными предметами. Пройдитесь по своим полкам и шкафам — вероятно, вы найдете множество вещей, которые давно не используете. Убрав ненужное, вы сделаете пространство более свободным и функциональным.

Плита

Плита — центральный элемент любой кухни, и на ней точно не стоит экономить. Современные модели отличаются не только стилем, но и высокой функциональностью. Удобная плита сделает процесс готовки приятным и легким, а внешний вид придаст кухне современный облик.

Принадлежности

Неисправные сковородки, кастрюли с облезлой поверхностью, треснувшие тарелки — все это портит не только внешний вид кухни, но и ваше настроение. Время от времени стоит обновлять кухонные принадлежности, ведь это не только практично, но и улучшает атмосферу.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи. Кухня в современных жилищах не может быть менее 8 м² и может совмещаться со столовой.



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