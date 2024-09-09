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Активные покупки россиян резко увеличили цены на недвижимость в Дубае, вытеснив британцев

Российские миллиардеры вытеснили британцев с рынка недвижимости Дубая
1:23
Недвижимость

Британские эмигранты сталкиваются с трудностями при покупке жилья в Дубае из-за активного участия российских граждан в местном рынке недвижимости.

Российские миллиардеры вытеснили британцев с рынка недвижимости Дубая
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

С начала 2022 года россияне вложили около 6,3 миллиарда долларов в недвижимость в Дубае, что вызвало рост цен. Это привело к необходимости искать альтернативные варианты для британцев, так как они больше не могут конкурировать с платежеспособными покупателями из России, сообщает The Telegraph.

По данным компании Knight Frank, с 2020 года стоимость жилья в Дубае выросла на 124 процента. Главной причиной стало массовое приобретение жилья за наличные россиянами, что изменило рыночную динамику.

Многие арендодатели теперь ориентируются исключительно на покупателей, способных оплатить жильё наличными, что формирует двухуровневую ценовую политику. Стоимость недвижимости для тех, кто рассчитывается наличными, значительно выше, чем для покупателей с ипотекой.

Кроме того, из-за резкого повышения арендных ставок многие жители Дубая рассматривают покупку недвижимости как более выгодный вариант. Цены на аренду стали сопоставимы с ипотечными платежами, что заставляет людей пересматривать свои жилищные планы.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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