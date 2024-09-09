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Россияне объяснили, зачем им домовые чаты: ответ изумил

ЖКХ обсуждают 45% участников домовых чатов — опрос
1:22
Недвижимость

Количество россиян, состоящих в домовых чатах, выросло до 44%, выяснила компания-партнёр Сбера Doma.ai. Результаты проведённого ею опроса 2 тысяч жителей многоквартирных домов есть в распоряжении Pravda.Ru.

ЖКХ обсуждают 45% участников домовых чатов — опрос
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, PDM

Социологи выяснили заодно темы, поднимаемые в этих чатах:

  • вопросы ЖКХ, ремонта и обустройства территории обсуждают 45% опрошенных,
  • новости — 32%,
  • на личные темы беседуют 23% респондентов.

Каждый четвёртый участник исследования в чате состоит, но никогда туда ничего не пишет.

Только 4% участников домовых чатов вступали в них в диалог с представителями управляющей компании.

"Домовые чаты всё ещё остаются только площадкой для обсуждения вопросов, но не их решения", — прокомментировала директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

"УК часто или не состоят в чате или создают собственные каналы для общения. Значительно чаще жители предпочитают использовать другие способы коммуникации с УК, например, через мобильное приложение, звонок или сайт", — объяснила она.

Ранее та же компания выяснила, что общение соседей по многоквартирным домам в РФ всё больше переходит в онлайн.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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