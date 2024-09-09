Россияне объяснили, зачем им домовые чаты: ответ изумил

Количество россиян, состоящих в домовых чатах, выросло до 44%, выяснила компания-партнёр Сбера Doma.ai. Результаты проведённого ею опроса 2 тысяч жителей многоквартирных домов есть в распоряжении Pravda.Ru.
Социологи выяснили заодно темы, поднимаемые в этих чатах:
Каждый четвёртый участник исследования в чате состоит, но никогда туда ничего не пишет.
Только 4% участников домовых чатов вступали в них в диалог с представителями управляющей компании.
"Домовые чаты всё ещё остаются только площадкой для обсуждения вопросов, но не их решения", — прокомментировала директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.
"УК часто или не состоят в чате или создают собственные каналы для общения. Значительно чаще жители предпочитают использовать другие способы коммуникации с УК, например, через мобильное приложение, звонок или сайт", — объяснила она.
Ранее та же компания выяснила, что общение соседей по многоквартирным домам в РФ всё больше переходит в онлайн.
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В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.