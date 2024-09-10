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Натяжные потолки с рисунками отходят на второй план: идеи для интерьера, от которых лучше отказаться

Как выбрать стиль и мебель для квартиры: советы
1:22
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не все дизайнерские приемы, даже если они долго были вашей мечтой, могут вписаться в вашу квартиру.

Как выбрать стиль и мебель для квартиры: советы
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Выбор стиля для комнат

Определение интерьерного стиля может быть сложным, когда ни один из них не удовлетворяет ваши предпочтения. Иногда возникает желание сочетать элементы различных стилей, чтобы реализовать свои идеи.

Однако такой подход может привести к тому, что интерьер станет набором несогласованных деталей, а не гармоничным пространством. При оформлении квартиры важно помнить: комнаты должны иметь что-то общее, чтобы сохранить уют и гармонию.

Мебель для детской комнаты

При обустройстве детской комнаты избегайте покупки специализированной детской мебели. Она может оказаться не слишком практичной, так как дети быстро растут, и их вкусы меняются. Вместо этого выбирайте лаконичную и нейтральную мебель, которая будет служить долго и легко адаптироваться к изменениям в предпочтениях вашего ребенка.

Принты на стенах и потолках

Ранее популярные фотообои, натяжные потолки с рисунками и кухонные фартуки с изображениями фруктов и овощей отходят на второй план. Современные тенденции склоняются к лаконичности и минимализму, что делает крупные принты менее актуальными.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Интерье́р - более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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