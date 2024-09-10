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Повышают аппетит и улучшают настроение: эксперт назвала идеальные для кухни оттенки

Как выбрать идеальный интерьер для кухни
1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

По словам ведущего бренд-менеджера STARWIND Анны Нужиной выбор цветов играет ключевую роль в создании атмосферы на кухне. Холодные оттенки, такие как синий и голубой, создают расслабляющую и успокаивающую обстановку, что делает их подходящими для спален и ванных комнат.

Как выбрать идеальный интерьер для кухни
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

В то же время, теплые тона, включая красный, оранжевый и желтый, обладают бодрящим и стимулирующим эффектом, повышая аппетит и улучшая настроение, что делает их идеальными для кухни, пишет РИАМО.

Нужина также отметила, что бытовая техника становится важным элементом интерьеров, часто служащим стильным акцентом. В настоящее время на пике популярности находятся яркие планетарные миксеры в красном и фиолетовом цветах, которые придают кухне динамичный и современный вид. Минимализм постепенно уступает место более выразительным и ярким решениям.

Тем не менее, для любителей классики также есть варианты: в ассортименте компании представлены устройства в спокойных пастельных тонах, которые идеально вписываются в интерьер и создают сдержанный, лаконичный образ кухни.

Уточнения

Интерье́р - в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ку́хня  — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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