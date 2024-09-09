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Отличный интерьер для подростка: как учесть все его желания и интересы

Как создать идеальную комнату для подростка
1:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Подросток проводит много времени в своей комнате, поэтому важно создать пространство, которое будет и функциональным, и отражать его вкусы.

Как создать идеальную комнату для подростка
Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Функциональность

Основные элементы — кровать с хорошим матрасом, письменный стол и удобное кресло, а также система хранения. Если место ограничено, рассмотрите эргономичные решения, такие как двухъярусная кровать.

Совместное проектирование

Важно, чтобы подросток участвовал в создании дизайна комнаты. Это поможет ему чувствовать себя комфортно и выразить себя. Позвольте ему выбирать элементы декора и эксперименты в рамках разумного бюджета.

Цвета

Базовые нейтральные цвета для стен, такие как белый, бежевый или пастельные оттенки, легче адаптировать под меняющиеся интересы подростка. Яркие акценты можно добавить через текстиль и декор, которые легко заменить.

Уход за интерьером

Обеспечьте наличие полок и мест для хранения декора, который подросток может менять по своему усмотрению. Не стоит вмешиваться в этот процесс, позволяйте подростку экспериментировать.

Уточнения

Интерье́р - в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10—13 лет у девочек, в 11—13 лет у мальчиков и заканчивается в 15—18 и 16—18 лет соответственно. Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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