Как выбрать откосы для окон: преимущества и недостатки разных материалов

Отделка откосов — финальный этап установки пластиковых окон, влияющий на внешний вид фасада и предотвращающий проблемы, такие как плесень и разрушение стен.
1. Штукатурка — доступная и прочная, но требует много времени и склонна к трещинам.
2. Гипсокартон — простой в монтаже и подходит для утепления, но боится влаги и повреждений.
3. Гипсоволокно — долговечный и влагостойкий материал, но дорогой.
4. Пластик (сэндвич-панели) — быстрый монтаж, хорошая теплоизоляция, но при повреждении замена обязательна.
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, выбор зависит от условий и задач.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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