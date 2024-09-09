Какие предметы мебели не только занимают место, но и создают ощущение захламлённости в маленьких квартирах?

Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Важно помнить, что в маленьких квартирах функциональность имеет первостепенное значение, и не все любимые предметы интерьера будут уместны.

Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Например, банкетка, которая используется как подставка для ног или дополнительное место для сидения, в небольшой квартире — это роскошь, которую лучше заменить на пуф с откидной крышкой для хранения вещей.

Традиционная стенка, когда-то символизировавшая достаток в советское время, сегодня превращается в ненужный накопитель хлама. Если мебель связана с воспоминаниями, её можно разобрать на секции и распределить по квартире.

Журнальный столик, который в больших квартирах выглядит уместно и стильно, в маленьком пространстве может стать препятствием. В условиях совмещения спальни, гостиной и рабочего кабинета, от него лучше отказаться.

Трюмо, мечта многих женщин, часто оказывается бесполезным, так как макияж обычно делается на ходу, и вместо стильного дополнения к интерьеру оно занимает пространство и собирает пыль.

Прикроватная тумба — вещь удобная, но в маленькой спальне её стоит заменить на компактный комод, который функциональнее и не перегружает интерьер.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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