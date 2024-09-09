Выяснилось, в каких районах Москвы сильнее всего снизились цены на новостройки

Сильнее всего по Москве цены на новостройки упали в Молжаниновском районе

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики платформы bnMAP.pro представили рейтинг районов Старой Москвы с наибольшим снижением цен на массовое жильё в новостройках за август 2024 года. На первом месте оказался Молжаниновский район, где средняя стоимость 1 кв. м снизилась на 9,9% и составила 267,3 тыс. руб. по сравнению с июлем.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вторую строчку занял район Бирюлево Восточное, где цены уменьшились на 9% до 310,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Третье место досталось району Южное Медведково, где произошло снижение на 8,4% до 332,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Сокольники и Восточное Измайлово заняли четвертое место с падением цен на 7,4%, до 344,8 тыс. руб. и 259,2 тыс. руб. соответственно. На пятой позиции находится район Марьино со снижением на 5,4% до 376,1 тыс. руб.

Средняя цена 1 кв. м жилья в массовом сегменте на первичном рынке Москвы в августе 2024 года составила 350,5 тыс. руб., что на 1,2% ниже, чем в июле.

Аналитики bnMAP связывают лидерство Молжаниновского района со сменой структуры предложения и вымыванием наиболее ликвидных лотов, которые ранее предлагались по более высокой цене. В других районах снижение также обусловлено сокращением предложения.

Кроме того, по данным bnMAP. pro, в августе 2024 года среди административных округов Москвы наибольшее снижение цен было зафиксировано в Зеленоградском АО, где средняя цена 1 кв. м уменьшилась на 6,3% до 264,1 тыс. руб. На втором месте оказался Новомосковский АО с падением на 3,1% до 266,1 тыс. руб. за 1 кв. м, а на третьем — Западный АО, где цены снизились на 1,4% до 557,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Уточнения

Молжани́новский райо́н — район в Северном административном округе (САО) в городе Москве, которому соответствует внутригородское муниципальное образование — муниципальный округ Молжаниновский.

Район (административно-территориальная единица) образован 2 марта 1992 года (в другом источнике указано — 5 июля 1995 года), до реформы 1991 года территория района входила в состав Ленинградского района Москвы. Из всех районов Москвы имеет наименьшую численность и наименьшую плотность населения (161 чел./км²), является 4-м по величине занимаемой площади.



Бирюлёво Восточное — район в Москве, расположенный в Южном административном округе, и одноимённое внутригородское муниципальное образование. Около половины территории занимает уникальный дендропарк.

Район образован 5 июля 1995 года, ранее на его месте находился рабочий посёлок Бирюлёво, включённый в состав Москвы в 1960 году.



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