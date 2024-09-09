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Как создать уютную и безопасную детскую: секреты правильного размещения мебели и кровати

Где лучше поставить кровать в детской комнате: рекомендации дизайнеров
1:26
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При создании детской комнаты важно учитывать множество нюансов, а выбор места для кровати играет центральную роль в обеспечении комфортного, безопасного и уютного пространства для ребёнка.

Где лучше поставить кровать в детской комнате: рекомендации дизайнеров
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Прежде всего, отличным вариантом будет размещение кровати в углу комнаты. Этот приём помогает создать чувство защищённости, так как стены с двух сторон создают закрытый кокон для ребёнка. Особенно это важно для маленьких детей, которые могут чувствовать себя неуверенно в открытых пространствах.

Другим важным моментом является расположение кровати относительно окна. Категорически не рекомендуется ставить её вплотную к окну, поскольку это может привести к нежелательным сквознякам или чрезмерному утреннему свету, что может нарушить сон ребёнка. Оставьте хотя бы метр от окна для обеспечения оптимального микроклимата в комнате.

Важно также позаботиться о том, чтобы у ребёнка был хороший обзор на дверь. Когда малыш видит вход, это создаёт у него ощущение безопасности, он меньше боится неожиданных событий и чувствует себя более уверенно в пространстве.

Наконец, оставьте свободное пространство для передвижения и игр. Не стоит ставить кровать на проходе или в центре комнаты — это может ограничить возможности для активных игр и затруднить доступ к шкафам или игровой зоне.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни. По своей функции детская комната является и спальней, и комнатой для игр и занятий. Это также место для хранения вещей ребёнка и возможности его уединения.

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. Бывает прямоугольной или круглой формы, существует множество разновидностей данного предмета мебели.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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