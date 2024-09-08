Аккуратно снимите вентиляционную крышку. Обычно она удерживается на месте винтами или зажимами. Используйте отвертку или сделайте это руками, в зависимости от типа крышки.
Протрите крышку вентиляционного отверстия влажной тканью или промойте ее в мыльной воде, если она особенно загрязнена. Дайте ей полностью высохнуть, прежде чем положить обратно.
Используйте пылесос со шлангом, чтобы добраться до воздуховода. Удалите пыль, паутину или любой видимый мусор. Длинная щетка также может помочь удалить въевшуюся грязь.
С помощью влажной тряпки протрите внутренние поверхности воздуховода. Это помогает удалить оставшуюся пыль или грязь, которые пылесос мог пропустить.
Если вы заметили какие-либо признаки плесени, смешайте воду с мылом и протрите пораженные участки. Убедитесь, что воздуховод полностью высох, прежде чем снова прикреплять вентиляционную крышку.
Пропылесосьте или подметите пол вокруг вентиляционного отверстия, чтобы собрать пыль или грязь, которые могли упасть во время уборки.
Когда все станет чистым и сухим, установите вентиляционную крышку на место. Убедитесь, что она надежно закреплена.
Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов. Чаще всего применяется для удаления отработанного воздуха из помещения и замены его наружным.
Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться. Первые пылесосы были изготовлены в США в 1869 году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.