Простой способ, как очистить вентиляционное отверстие

Как легко очистить вентиляционное отверстие

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снимите крышку вентиляционного отверстия

Аккуратно снимите вентиляционную крышку. Обычно она удерживается на месте винтами или зажимами. Используйте отвертку или сделайте это руками, в зависимости от типа крышки.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Очистите крышку

Протрите крышку вентиляционного отверстия влажной тканью или промойте ее в мыльной воде, если она особенно загрязнена. Дайте ей полностью высохнуть, прежде чем положить обратно.

Чистка воздуховода

Используйте пылесос со шлангом, чтобы добраться до воздуховода. Удалите пыль, паутину или любой видимый мусор. Длинная щетка также может помочь удалить въевшуюся грязь.

Протрите внутреннюю часть

С помощью влажной тряпки протрите внутренние поверхности воздуховода. Это помогает удалить оставшуюся пыль или грязь, которые пылесос мог пропустить.

Проверьте на наличие плесени

Если вы заметили какие-либо признаки плесени, смешайте воду с мылом и протрите пораженные участки. Убедитесь, что воздуховод полностью высох, прежде чем снова прикреплять вентиляционную крышку.

Очистите окружающую территорию

Пропылесосьте или подметите пол вокруг вентиляционного отверстия, чтобы собрать пыль или грязь, которые могли упасть во время уборки.

Установите на место крышку вентиляционного отверстия

Когда все станет чистым и сухим, установите вентиляционную крышку на место. Убедитесь, что она надежно закреплена.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов. Чаще всего применяется для удаления отработанного воздуха из помещения и замены его наружным.



Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться. Первые пылесосы были изготовлены в США в 1869 году.





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