Какие шторы выбрать для создания акцентов и балансировки цветовой гаммы в дизайне интерьера

Какие шторы стоит выбрать для визуального расширения пространства

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При выборе штор часто допускается серьёзная ошибка: мы сосредотачиваемся на фасоне и материале, но забываем о значении цвета.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Это важный аспект, который может либо поддержать, либо испортить общий интерьер помещения. Шторы должны гармонировать с цветовой палитрой всей комнаты, и понять, как этого добиться, может быть непросто.

Первый шаг в выборе штор — это не просмотр каталогов, а анализ вашего помещения. Оцените, что вы хотите скорректировать: нужно ли визуально расширить пространство, сделать его более светлым или, наоборот, затемнить. Какую роль шторы будут играть в вашем интерьере?

Классический подход — подобрать шторы под тон обивки мебели или обоев. Это безопасный и универсальный вариант, хотя он может показаться несколько скучным.

Если в комнате нет четкой цветовой темы, можно выбрать шторы, ориентируясь на цвет одного из крупных предметов мебели или декора, таких как стол, диван или даже ковер.

Если в дизайне присутствует смешение стилей, лучше остановиться на нейтральных оттенках, таких как бежевый, белый или кремовый.

Для комнат с однообразной цветовой гаммой и простой мебелью можно сделать оконный проем центром внимания, выбрав яркие шторы.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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