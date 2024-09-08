Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последствия отказа от медосвидетельствования для российских водителей
Рай без Wi-Fi: туристы открыли новое направление в Индонезии
Volkswagen Passat Pro 2025: новый крупный седан в двух вариантах
Рецепт восхитительной тыквенно-творожной запеканки
Эксперт Вавилов: курс доллара будет расти и дальше
Эксперты по фитнесу объяснили, сколько калорий сжигается при ходьбе
Российский водородный поезд представлен на ВЭФ
Южная Корея отказала туристке во въезде после странного вопроса на границе
Преимущества посадки белой горчицы для улучшения почвы под картофель

Какие шторы выбрать для создания акцентов и балансировки цветовой гаммы в дизайне интерьера

Какие шторы стоит выбрать для визуального расширения пространства
1:21
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе штор часто допускается серьёзная ошибка: мы сосредотачиваемся на фасоне и материале, но забываем о значении цвета.

Какие шторы стоит выбрать для визуального расширения пространства
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Это важный аспект, который может либо поддержать, либо испортить общий интерьер помещения. Шторы должны гармонировать с цветовой палитрой всей комнаты, и понять, как этого добиться, может быть непросто.

Первый шаг в выборе штор — это не просмотр каталогов, а анализ вашего помещения. Оцените, что вы хотите скорректировать: нужно ли визуально расширить пространство, сделать его более светлым или, наоборот, затемнить. Какую роль шторы будут играть в вашем интерьере?

Классический подход — подобрать шторы под тон обивки мебели или обоев. Это безопасный и универсальный вариант, хотя он может показаться несколько скучным.

Если в комнате нет четкой цветовой темы, можно выбрать шторы, ориентируясь на цвет одного из крупных предметов мебели или декора, таких как стол, диван или даже ковер.

Если в дизайне присутствует смешение стилей, лучше остановиться на нейтральных оттенках, таких как бежевый, белый или кремовый.

Для комнат с однообразной цветовой гаммой и простой мебелью можно сделать оконный проем центром внимания, выбрав яркие шторы.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Т-90М "Прорыв". Современная машина, не имеющая соперников на танковом ринге мира
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Последние материалы
Рецепт восхитительной тыквенно-творожной запеканки
Эксперт Вавилов: курс доллара будет расти и дальше
Эксперты по фитнесу объяснили, сколько калорий сжигается при ходьбе
Российский водородный поезд представлен на ВЭФ
Южная Корея отказала туристке во въезде после странного вопроса на границе
Преимущества посадки белой горчицы для улучшения почвы под картофель
Сравнение Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R: что выбрать
Как упорядочить кухню: избавляемся от ненужных приборов и декора
Вредные советы по борьбе со слизнями в огороде
Почему ГАЗ САЗ-3507 оставался на рынке до 2020 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.