Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии

Как упорядочить кухню: избавляемся от ненужных приборов и декора

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Опытная хозяйка часто сталкивается с трудностями поддержания порядка на кухне, особенно когда пространство захламлено ненужными предметами. Эти предметы не только крадут полезное место, но и портят внешний вид помещения, что делает кухню менее функциональной и уютной.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Во-первых, на кухне часто появляются запасы продуктов, которые могут быть вовсе не нужны. Иногда близкие люди передают с огорода фрукты, овощи или домашние консервы, которые принимаются лишь из вежливости, но затем оказываются невостребованными. Чтобы не создавать дополнительный беспорядок, лучше сразу отказаться от таких даров, если нет намерения их использовать.

Во-вторых, не следует держать на виду бытовые приборы, которые не используются каждый день. Кухонный комбайн, йогуртница или вафельница могут занимать много места и создавать ощущение загромождённости, хотя ими и не пользуются ежедневно. Убрав эти приборы в шкаф, можно легко освободить пространство и сделать кухню более аккуратной.

Сувениры, такие как магниты на холодильнике или обереги на стенах, также часто портят общий вид кухни. Такие элементы декора могут выглядеть безвкусно и лишь усугублять ощущение беспорядка. Вместо этого стоит выбирать стильные украшения, которые гармонично вписываются в интерьер.

Наконец, бытовая химия также не должна занимать видное место на кухне. Единственным исключением могут быть моющие средства, аккуратно перелитые в эстетичный диспенсер. Остальные средства лучше хранить в недоступном для глаз месте, ведь они не только портят внешний вид, но и могут быть небезопасными.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.



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