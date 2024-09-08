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Как избежать дорогостоящего ремонта: элементы дизайна, которые лучше не использовать в ванной комнате

Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Поддержание дома в актуальном стиле требует времени и усилий, но не всегда оправдано. Часто обновляющиеся тренды в дизайне могут устареть, что делает их неэффективными в долгосрочной перспективе.

Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Некоторые элементы, такие как настенные смесители, амбарные двери и ванны на ножках, могут быстро устареть и потребовать дорогостоящего ремонта.

Настенные смесители смотрятся стильно, но если возникнут проблемы с сантехникой, их замена может быть сложной и затратной. Ванны на ножках когда-то считались трендом, но сегодня предпочтение отдается ваннам с плоским дном, которые выглядят современно и стильно.

Плитка на кухнях и ванных комнатах — это классика, но она тоже может устареть. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение более оригинальным формам и текстурам, например, глазурованной кирпичной плитке.

Душевые без дверей, хоть и создают открытое пространство, часто оказываются непрактичными, так как вода может разбрызгиваться за пределы душа. Использование стеклянных дверей помогает сохранить как стиль, так и функциональность.

Вместо того чтобы следовать мимолетным тенденциям, стоит выбирать классические элементы дизайна, которые будут актуальны десятилетиями.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая). Обычно ванные (душевые) комнаты оснащены ванной и/или душем и раковиной и другими сантехническими приборами. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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