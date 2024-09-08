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Спрос на профессиональную уборку в августе вырос на 12%, россияне выбирают доверие и качество

Профессиональная уборка: как изменились цены на услуги в 2024 году
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С приближением осени россияне всё чаще обращаются к профессионалам для помощи в уходе за домом. Как показал анализ сервиса "Авито Услуги", в августе 2024 года спрос на услуги по уборке вырос на 12% по сравнению с июлем.

Профессиональная уборка: как изменились цены на услуги в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, CC BY-SA 4.0

Причина такого увеличения кроется в повышенной занятости населения, что подтверждают данные исследования. Наибольший интерес у граждан вызвала чистка ковров, спрос на которую поднялся на 33%. Средняя стоимость такой услуги составляет около 300 рублей за квадратный метр.

Также заметно увеличился спрос на химчистку текстильной мебели: за последние два месяца он вырос на 28%. Стоимость зависит от объёма работы — например, чистка дивана обойдётся в 2500 рублей, кресла — в 1000 рублей, а матраса — также около 2500 рублей.

Кроме того, потребность в регулярной уборке квартир увеличилась на 9%. Средняя стоимость услуги для однокомнатной квартиры составляет 2500 рублей, для двухкомнатной — 3500 рублей, а для трехкомнатной — около 4500 рублей.

По данным исследования, 27% россиян выбирают специалистов, основываясь на доверии к ним, а 25% отдают предпочтение услугам с высокими оценками клиентов. При этом для 20% решающим фактором остается стоимость услуг, сообщает новостной ресурс "Строительная газета".

Уточнения

Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей. Основное назначение химической чистки — удаление грязи и пятен, которые не поддаются очистке при обычной стирке.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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