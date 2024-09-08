Функциональная красота: обустройство гостиной

Как создать уютную и стильную гостиную

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Гостиная — это сердце дома, где собирается вся семья. Чтобы пространство было комфортным и функциональным, важно продумать детали дизайна.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Стиль

Выбор стиля зависит от предпочтений и целей использования комнаты.

Классический стиль. Акцент на тип мебели, декор и цветовую гамму. Комбинирование элементов из разных стилей может создать гармоничное пространство.

Современный стиль. Универсален и практичен, характеризуется цветовыми контрастами и принципом "ничего лишнего".

Скандинавский и минимализм. простота и функциональность.

Прованс и кантри. Уют и детали, напоминающие загородные дома.

Зонирование

Важно разделить пространство на функциональные зоны. Используйте стеклянные перегородки или невысокую мебель, чтобы сохранить ощущение простора. Яркие цвета допустимы для отдельных зон, таких как детская, при условии, что они сочетаются с общей цветовой гаммой.

Освещение

Фоновое освещение. Создайте атмосферу для вечернего просмотра фильмов с помощью системы освещения, синхронизированной с изображением на экране.

Локальное освещение. Для чтения и отдыха используйте торшеры или настольные лампы. Разнообразие световых эффектов поможет создать нужное настроение.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.



Интерье́р -в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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