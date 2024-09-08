Классика на века: какие приёмы следует использовать при ремонте квартиры

Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Интерьер, оформленный с использованием классических элементов, обладает особой ценностью, которая со временем только возрастает.

Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Такие архитектурные детали, как молдинги, филенки и карнизы, сохранили свою актуальность на протяжении многих лет, привнося в пространство вечную элегантность.

Эти классические элементы, пришедшие в интерьер из архитектуры, создают гармоничное и утонченное оформление. Правильно размещенные профилированные настенные молдинги и потолочные карнизы не только подчеркивают классический стиль, но и добавляют интерьеру благородные ноты, которые не поддаются временам и моде.

Эти детали помогают создать атмосферу, в которой пространство становится более выразительным и ценным, сохраняющим свою привлекательность на протяжении многих лет.

Уточнения

Интерье́р -в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.



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