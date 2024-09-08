Россиянам объяснили, что выгоднее — купить премиальное жильё в Москве или в странах Азии

Российские покупатели курортной недвижимости чаще всего выбирают Дубай, Турцию и Таиланд

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские покупатели проявляют большой интерес к зарубежной курортной недвижимости, особенно к объектам в Дубае, Таиланде, Турции и на Бали. Аналитики Группы Родина провели сравнение цен на жильё в ОАЭ, Турции, Индонезии и Таиланде с актуальными московскими ценами в сегменте высокобюджетного жилья.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Россиян привлекают в ОАЭ высококачественная потребительская инфраструктура, возможность получения выгодной рассрочки и ВНЖ, в странах Юго-Восточной Азии — природные красоты, низкие входные барьеры и перспективы дохода от аренды, в Турции — русскоязычное сообщество и прямое авиасообщение.

В Москве стоимость покупки однокомнатной квартиры премиум-класса (45-55 кв. м) составляет примерно 36-44 млн рублей, что позволяет приобрести жильё на Бали, в Аланье, Анталье, на Пхукете и в Паттайе, а также большинство трёхкомнатных квартир (78-95%), сообщает Газета.Ru.

Для покупки премиальной двухкомнатной квартиры (60-75 кв. м) в Москве потребуется 48-60 млн рублей, что даёт доступ к большему количеству вариантов на перечисленных курортах, включая трёхкомнатные квартиры (15% в Таиланде и 2% в Турции).

Трёхкомнатные объекты в Турции, Таиланде и на Бали в основном уступают по цене московским аналогам, хотя некоторые предложения с двумя спальнями укладываются в заявленные рамки.

Жильё с четырьмя спальнями и более превосходит московские аналоги по стоимости и размеру, особенно на Пхукете и в Паттайе (15%), Бали (5%) и в Турции (3%).

Исключением является Дубай, где средняя цена значительно выросла за последний год, особенно из-за повышенного спроса со стороны россиян. Доля дубайских однушек и двушек, которые не соответствуют московскому премиальному уровню, составляет 57% и 54% соответственно, а многокомнатных квартир — 22%.

Владимир Щекин, сооснователь Группы Родина, отмечает, что покупка недвижимости за рубежом связана с рисками, особенно если речь идёт об инвестиционных проектах. Он также указывает на особенности законодательства и налогообложения в разных странах, сложности взаимодействия с управляющими компаниями и отсутствие необходимой инфраструктуры в некоторых жилых комплексах.

В целом, азиатские курорты предлагают комфортное жильё с хорошим бассейном, рестораном и фитнес-центром, но не предоставляют полный спектр услуг, доступных в Москве.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива. По состоянию на 2022 год население города составляет около 3,6 млн человек, более 90 % из которых — экспатрианты.

Дубай был основан в XIX веке как рыбацкая деревня. С начала XX века он превратился в важный региональный и международный торговый центр, уделяющий особое внимание туризму и роскоши.



Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.



Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. С запада отделён одноимённым проливом от острова Ява, с востока — Ломбокским проливом от острова Ломбок.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.