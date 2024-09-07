Топ-3 способа, как убрать ржавчину с одежды

Полезные советы: как убрать ржавчину с одежды

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить

С помощью ватного диска или губки нанесите на пятно 3-6% раствор перекиси. Посыпьте участок пищевой содой для усиления отбеливающего эффекта. Через 30-60 минут начните стирку как обычно.

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Как убрать ржавчину с одежды в домашних условиях

Соль и уксус. Такой вариант удаления ржавчины лучше всего подходит для джинсовой ткани.

Уксус и соль следует смешать в не очень густую пасту, нанести на пятно и оставить на несколько часов. Далее вещь прополаскивается и пятно должно исчезнуть. При необходимости процедуру можно повторить.

Как удалить застарелую ржавчину с одежды

Лимонная кислота. Растворите 30 грамм лимонной кислоты в половине стакана воды и нагрейте, не давая жидкости закипеть.

Пока раствор еще горячий, налейте его на одежду и оставьте на 10 минут, после чего прополощите под холодной водой. Процедуру можно повторить дважды, если ржавчина не была удалена с первого раза.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.



Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H 2 O 2 ) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.





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