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Лёгкие способы декорирования квартиры: как украсить прихожую, подоконники и ванную комнату

Какие три зоны в доме остаются без внимания при оформлении интерьера
1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Квартира без декора редко выглядит так стильно и уютно, как хотелось бы владельцам. Даже с минимальными затратами на украшение можно преобразить интерьер, придав ему индивидуальности.

Какие три зоны в доме остаются без внимания при оформлении интерьера
Фото: flickr.com by Boa-Franc, CC BY 2.0

Чаще всего владельцы сосредотачиваются на гостиной — это общая комната, где они проводят время с гостями и семьёй. Но не стоит забывать о других помещениях, которые также требуют внимания. Например, прихожая — первое, что видит человек, входя в дом. Простое и чистое оформление здесь, безусловно, важно, но несколько декоративных элементов, таких как зеркала, картины или стильные вешалки, добавят изюминку и создадут первое впечатление о доме.

Подоконники часто остаются без внимания, хотя это место можно легко использовать для украшения. Пусть на нём будут стоять вазоны с цветами, стильные сувениры или книги.

Ещё одно важное помещение для декора — это ванная комната. Даже если она небольшая, можно добавить индивидуальности с помощью плиточной композиции или небольших аксессуаров, например, свечей или комнатных растений.

В более просторных ванных комнатах можно использовать больше декоративных элементов, чтобы создать расслабляющую и уютную атмосферу.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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