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Почему экономия на ремонте ванной приводит к большим расходам: три главные ошибки, которых следует избегать

Частые ошибки при ремонте ванной комнаты, которых можно избежать
1:38
Недвижимость » Ремонт

При ремонте ванной комнаты, которая зачастую имеет небольшой метраж, важно учитывать множество факторов. Попытки сэкономить могут привести не только к дополнительным тратам, но и к значительным неудобствам.

Частые ошибки при ремонте ванной комнаты, которых можно избежать
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Есть три распространённые ошибки, которых стоит избегать:

Незаконная перепланировка

Многие стараются обойти бюрократические процедуры, выполняя перепланировку без согласования. Но если это станет известно, вам придется переделывать всё по правилам. В конечном итоге такие действия могут существенно увеличить стоимость ремонта.

Некачественная сантехника

При выборе сантехнического оборудования, такого как унитаз, ванна или душ, экономить не стоит. Дешевые модели могут выйти из строя через короткое время, что приведет к регулярным починкам и еще большим расходам. Прислушивайтесь к советам профессиональных сантехников, чтобы выбрать оборудование с длительным сроком службы.

Самостоятельный ремонт

Некоторые уверены, что могут справиться с ремонтом ванной своими силами, включая установку сантехники. Однако такие попытки часто оборачиваются проблемами, из-за которых всё придётся переделывать.

Кроме того, неправильная установка может привести к серьёзным авариям, например, протечкам, что создаст дополнительные сложности и расходы.

Для успешного ремонта ванной комнаты лучше довериться профессионалам и не экономить на качественных материалах и оборудовании. Это поможет избежать лишних затрат и дискомфорта в будущем.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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