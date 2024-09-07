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Как правильно выбрать зеркало для прихожей, чтобы визуально расширить пространство

Простое решение для визуального увеличения прихожей
0:57
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Прихожая заслуженно считается "лицом" квартиры, ведь это первое, что видят гости, переступая порог. Многие люди по состоянию прихожей составляют впечатление обо всем жилище в целом.

Простое решение для визуального увеличения прихожей
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Не стоит забывать о важности зеркала в прихожей. Однако большинство владельцев квартир выбирают слишком маленькие зеркала, не задумываясь о том, что большой зеркальный элемент может кардинально изменить пространство. Установка зеркала "в пол" — это простое, но эффективное решение для визуального увеличения пространства прихожей.

Во-первых, крупная отражающая поверхность создаст иллюзию просторного помещения, что особенно важно для небольших прихожих. Во-вторых, оно значительно упрощает процесс подготовки перед выходом: человек может увидеть себя в полный рост, оценить свой внешний вид и убедиться, что все детали образа на месте.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). В качестве зеркала могут выступать такие материалы как стекло, пластик или металл и др. Самый распространенный вид зеркала — плоское зеркало.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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