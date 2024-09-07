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Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета

Как сделать маленькую кухню просторнее: лучшие дизайнерские решения
1:42
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькие кухни могут стать настоящей головной болью для владельцев из-за ограниченного пространства. На таких кухнях не всегда удобно готовить, а расположение бытовой техники и мебели часто становится проблемой. Но, используя правильный подход к оформлению, можно превратить даже самую маленькую кухню в уютное и функциональное пространство.

Как сделать маленькую кухню просторнее: лучшие дизайнерские решения
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Выбор цвета

Использование светлых и нейтральных оттенков поможет визуально увеличить пространство. Чтобы интерьер не выглядел скучным, можно добавить акценты ярких или темных цветов.

Освещение

Чем больше света, тем просторнее кажется помещение. Прозрачные шторы, дополнительные светильники и подсветка кухонного гарнитура создадут нужный эффект.

Объединение пространства

Если кухня совсем маленькая, объединение с гостиной — отличный способ увеличить площадь. Это позволит не только разместить необходимую мебель и технику, но и создать свободное пространство для передвижения.

Текстиль

Светлый текстиль с неяркими принтами и отсутствие крупных узоров визуально увеличат комнату. Минимализм в цветовой гамме важен для создания ощущение простора.

Мебель

Для маленьких кухонь рекомендуется выбирать светлую мебель, желательно под цвет стен, чтобы она не выглядела громоздкой. Стеклянные элементы, такие как столешницы и полки, добавят интерьеру лёгкости.

Минимализм

Раздвижные и раскладные столы помогут сэкономить пространство. При этом мебель с глянцевой поверхностью сделает помещение более светлым и воздушным.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи. Слово "кухня" восходит к немецкому слову Küche, вошедшему в русский язык в Петровскую эпоху. Кухня в современных жилищах не может быть менее 8 м² и может совмещаться со столовой.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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