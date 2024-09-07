Ремонт с подвохом: материалы, которые могут навредить вашему дому и здоровью

Как выбрать качественные материалы для ремонта квартиры

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При выборе строительных материалов для ремонта квартиры важно учитывать не только стоимость и дизайн, но и безопасность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некоторые распространенные материалы, кажущиеся безобидными, могут быстро утратить свои свойства или даже нанести вред здоровью.

ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ) широко используется в производстве натяжных потолков, окон, молдингов и карнизов. Несмотря на то, что чистый ПВХ безопасен, добавки, используемые для улучшения его свойств, могут выделять вредные вещества. Лучше выбирать альтернативные материалы, например, тканевые полотна для потолков или гипсовые молдинги.

Микроцемент

Микроцемент, хотя и привлекателен своей текстурой, может быть проблематичен в эксплуатации — склонен к появлению сколов и пятен от воды. Вместо него предпочтительнее использовать натуральный гранит или кварцевый агломерат для столешниц, а для стен — керамогранит.

Полимерный линолеум

Линолеум из поливинилхлорида может выделять опасные вещества, такие как фталаты и бензол. Более безопасным выбором станет линолеум на джутовой основе с натуральными компонентами, такими как пробковая крошка, древесная кора и растительные масла.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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