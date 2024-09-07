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Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
0:59
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

Основатель студии "Точка дизайна" Степан Бугаев советует, что если вы всё же решили сохранить минимализм в своем доме, следует обратить большее внимание на фактуры отделочных материалов и мебели, выбирая тактильно приятные покрытия.

Он также рекомендует разбавлять интерьер элементами искусства, которые отражают ваше личное восприятие мира, и не ограничиваться одним стилем.

Вместо этого стоит аккуратно смешивать предметы мебели из разных стилистических направлений, создавая акцентные элементы, пишет РБК.

Ещё один уходящий тренд — интерьеры в белых тонах. По мнению основателя студии Grande Familia (iRoomproject) Инны Каминской белый цвет в интерьере сегодня ассоциируется с недостатком креативности и индивидуальности.

Уточнения

Интерье́р В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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