Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

Основатель студии "Точка дизайна" Степан Бугаев советует, что если вы всё же решили сохранить минимализм в своем доме, следует обратить большее внимание на фактуры отделочных материалов и мебели, выбирая тактильно приятные покрытия.

Он также рекомендует разбавлять интерьер элементами искусства, которые отражают ваше личное восприятие мира, и не ограничиваться одним стилем.

Вместо этого стоит аккуратно смешивать предметы мебели из разных стилистических направлений, создавая акцентные элементы, пишет РБК.

Ещё один уходящий тренд — интерьеры в белых тонах. По мнению основателя студии Grande Familia (iRoomproject) Инны Каминской белый цвет в интерьере сегодня ассоциируется с недостатком креативности и индивидуальности.

Уточнения

Интерье́р В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.



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