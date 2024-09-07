Стало известно, аренда каких премиальных квартир в Москве значительно подорожала

Стоимость аренды премиальных квартир в Москве поднялась на 25 процентов

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость аренды квартир в Москве значительно возросла за последний год, увеличившись на четверть. Теперь квартиры, которые раньше сдавались за 280 тысяч рублей в месяц, предлагаются за сумму до 350 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Этот рост цен объясняется несколькими факторами. Во-первых, повышение ключевой ставки Центробанка и увеличение ставок по ипотеке стимулируют спрос на аренду жилья. Во-вторых, на рынке аренды представлено ограниченное количество квартир с качественным ремонтом, отвечающим потребностям арендаторов, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, многие собственники предпочитают не сдавать свои квартиры в аренду, так как это связано с низкими доходами и высокими рисками возможных повреждений от арендаторов. Также на рынке аренды мало просторных квартир с тремя-пятью комнатами и современным ремонтом, что приводит к конкуренции между потенциальными арендаторами.

Однако стоит отметить, что стоимость аренды выросла только для ликвидных вариантов. Устаревшие объекты продолжают сдаваться по более низким ценам. Более дорогие квартиры также предлагаются в аренду с современным ремонтом, что делает их более привлекательными для арендаторов.

«Подчеркну, что стоимость аренды квартир в столице выросла, но только на ликвидные варианты. Лоты с устаревшими ремонтами до сих пор простаивают или сдаются по цене чуть ниже. При этом цена на квартиры в бюджете от 350 000 в месяц выросла лишь на 15%", - сказала руководитель отдела аренды квартир агентства недвижимости Whitewill Анна Борисенко.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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