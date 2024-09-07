Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Санкт-Петербурге атлеты силового экстрима отбирались на всероссийское первенство
Как яйца влияют на уровень холестерина
Мифы о целлюлите: разбиваем стереотипы и узнаем правду
Сенсоры зуда от комариных укусов: GD3-клетки и их влияние на аллергические реакции
Четверть россиян ремонтируют квартиры сами
Житель Таиланда ограбил туристку из-за проигрыша футбольной команды
Ученые раскрыли новый механизм таяния снега из-за лесных пожаров
Полезные советы: как убрать ржавчину с одежды
Joyson Safety Systems прекращает деятельность в России

Стало известно, аренда каких премиальных квартир в Москве значительно подорожала

Стоимость аренды премиальных квартир в Москве поднялась на 25 процентов
1:47
Недвижимость

Стоимость аренды квартир в Москве значительно возросла за последний год, увеличившись на четверть. Теперь квартиры, которые раньше сдавались за 280 тысяч рублей в месяц, предлагаются за сумму до 350 тысяч рублей.

Стоимость аренды премиальных квартир в Москве поднялась на 25 процентов
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, CC BY-SA 4.0

Этот рост цен объясняется несколькими факторами. Во-первых, повышение ключевой ставки Центробанка и увеличение ставок по ипотеке стимулируют спрос на аренду жилья. Во-вторых, на рынке аренды представлено ограниченное количество квартир с качественным ремонтом, отвечающим потребностям арендаторов, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, многие собственники предпочитают не сдавать свои квартиры в аренду, так как это связано с низкими доходами и высокими рисками возможных повреждений от арендаторов. Также на рынке аренды мало просторных квартир с тремя-пятью комнатами и современным ремонтом, что приводит к конкуренции между потенциальными арендаторами.

Однако стоит отметить, что стоимость аренды выросла только для ликвидных вариантов. Устаревшие объекты продолжают сдаваться по более низким ценам. Более дорогие квартиры также предлагаются в аренду с современным ремонтом, что делает их более привлекательными для арендаторов.

«Подчеркну, что стоимость аренды квартир в столице выросла, но только на ликвидные варианты. Лоты с устаревшими ремонтами до сих пор простаивают или сдаются по цене чуть ниже. При этом цена на квартиры в бюджете от 350 000 в месяц выросла лишь на 15%", - сказала руководитель отдела аренды квартир агентства недвижимости Whitewill Анна Борисенко.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Как яйца влияют на уровень холестерина
Мифы о целлюлите: разбиваем стереотипы и узнаем правду
Сенсоры зуда от комариных укусов: GD3-клетки и их влияние на аллергические реакции
Четверть россиян ремонтируют квартиры сами
Житель Таиланда ограбил туристку из-за проигрыша футбольной команды
Стоимость аренды премиальных квартир в Москве поднялась на 25 процентов
Ученые раскрыли новый механизм таяния снега из-за лесных пожаров
Полезные советы: как убрать ржавчину с одежды
Joyson Safety Systems прекращает деятельность в России
Южная Корея увеличила импорт древесины из России до $33 млн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.