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Ростовчанам подсказали простой способ не попасть впросак при поиске съёмного жилья

Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
1:23
Недвижимость

Леденящая душу история студентки, столкнувшейся с обманом при поиске съёмного жилья, заставила взяться за перо авторку местного издания rostovgazeta.ru.

Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Девушка приехала с Урала. Квартиру нашла в интернете. То, что на картинке выглядело более чем привлекательно, на месте оказалось непригодным к проживанию сараем. Отказ от его аренды обернулся для незадачливой квартирантки штрафом 3000 рублей, взысканным ушлой хозяйкой.

"К сожалению, на сегодняшний день подобные махинации частая и распространённая практика. И выявить их невооружённым глазом сложно даже опытному профессионалу", — признала риелтор, руководитель отдела продаж Анастасия Вертанен.

Перед заключением договора нужно внимательнейшим образом изучить его, а также документы собственника жилья, посоветовала она. "Важно не только визуально изучить квартиру, но и досконально проверить её исправное санитарно-техническое состояние. Осмотреть всё - от розетки до вентиляции", — добавила собеседница издания.

Она также перечислила лайфхаки, которые должны уберечь от обмана:

  • не вносить предоплат,
  • не смотреть квартиры, отличающиеся от заранее оговорённой,
  • не покупать баз телефонов собственников для самостоятельного поиска.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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