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Раскрыт способ оценки предложений о замене отопительных батарей в рекламе из почтового ящика

Эксперт по ЖКХ призвал не поддаваться на подозрительные предложения о замене батарей
2:35
Недвижимость

С приближением холодов многие задумываются о замене старых батарей на новые, более эффективные. Этим могут воспользоваться мошенники. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал "Газете.Ru", как распознать обман и защитить себя от потери денег и времени.

Эксперт по ЖКХ призвал не поддаваться на подозрительные предложения о замене батарей
Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

Во-первых, стоит обратить внимание на источник информации. Часто мошенники распространяют свои предложения с помощью листовок почтовых ящиках жильцов.

Важно помнить, что любые серьёзные работы в многоквартирном доме должны проводиться с ведома и согласия жильцов. Если вы не слышали о планах по замене батарей на общем собрании собственников — это уже повод насторожиться.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на детали предложения. Настоящие коммунальные службы редко прибегают к рекламным листовкам для информирования жителей. Они обычно используют официальные каналы коммуникации: объявления на информационных стендах, письма от управляющей компании или личные уведомления.

Если вы всё же решили проверить информацию, не спешите звонить по указанному в листовке номеру. Вместо этого обратитесь напрямую в вашу управляющую компанию или местную администрацию. Они смогут подтвердить или опровергнуть информацию о планируемых работах.

Также важно помнить, что любые серьёзные ремонтные работы в многоквартирном доме требуют согласования и часто финансируются из фонда капитального ремонта. Если вам предлагают оплатить замену батарей из собственного кармана — это должно вызвать подозрение.

Ещё один признак возможного обмана — давление и спешка. Мошенники часто пытаются заставить вас принять решение "здесь и сейчас", не давая времени на размышление и проверку информации. Они могут аргументировать это ограниченным количеством мест в графике или специальными "сезонными" скидками. Не поддавайтесь на эти уловки. Честная компания всегда даст вам время подумать и посоветоваться с близкими.

Развивайте критическое мышление, проверяйте информацию и не принимайте поспешных решений, посоветовал собеседник издания. "Ваша бдительность — лучшая защита от мошенников. Не стесняйтесь обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Часто взгляд со стороны помогает увидеть нестыковки, которые вы могли пропустить", — заключил он.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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