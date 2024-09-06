Жир и нагар с лёгкостью отойдут: вот как нужно очистить сковороду

Начните с того, что наполните раковину теплой водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Погрузите грязную сковороду в мыльную воду. Оставьте на 15-20 минут.
После замачивания возьмите мягкую губку или тряпочку и аккуратно потрите сковороду. Сосредоточьтесь на участках с стойкими остатками.
Для стойких пятен сделайте пасту с использованием пищевой соды и воды. Нанесите пасту на грязь и оставьте на несколько минут. Мягкой стороной губки потрите сковороду пастой из пищевой соды.
Тщательно промойте сковороду теплой водой, чтобы удалить остатки мыла и пищевой соды.
Полностью обсушите сковороду полотенцем. Убедитесь, что на поверхности не осталось влаги. Это помогает предотвратить появление пятен от воды и коррозию. Для дополнительной очистки вы можете протереть сковороду тканью, смоченной в белом уксусе. Это помогает нейтрализовать остатки пищевой соды и придает блеск.
Чтобы сохранить антипригарную поверхность, нанесите небольшое количество растительного масла с помощью бумажного полотенца. Равномерно распределите его по внутренней части сковороды.
Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.
Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.
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