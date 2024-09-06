Жир и нагар с лёгкостью отойдут: вот как нужно очистить сковороду

Советы по хозяйству: как очистить сковороду от застарелого жира и нагара

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Первоначальное замачивание

Начните с того, что наполните раковину теплой водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Погрузите грязную сковороду в мыльную воду. Оставьте на 15-20 минут.

Фото: openverse.org by aMichiganMom, CC BY 2.0

Бережная чистка

После замачивания возьмите мягкую губку или тряпочку и аккуратно потрите сковороду. Сосредоточьтесь на участках с стойкими остатками.

Паста из пищевой соды

Для стойких пятен сделайте пасту с использованием пищевой соды и воды. Нанесите пасту на грязь и оставьте на несколько минут. Мягкой стороной губки потрите сковороду пастой из пищевой соды.

Промойте

Тщательно промойте сковороду теплой водой, чтобы удалить остатки мыла и пищевой соды.

Процесс сушки

Полностью обсушите сковороду полотенцем. Убедитесь, что на поверхности не осталось влаги. Это помогает предотвратить появление пятен от воды и коррозию. Для дополнительной очистки вы можете протереть сковороду тканью, смоченной в белом уксусе. Это помогает нейтрализовать остатки пищевой соды и придает блеск.

Нанесите растительное масло

Чтобы сохранить антипригарную поверхность, нанесите небольшое количество растительного масла с помощью бумажного полотенца. Равномерно распределите его по внутренней части сковороды.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.





Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.





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