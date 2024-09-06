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Найден неожиданный способ взять ипотеку тем, у кого нет льгот

Чтобы накопить на жильё, удалите приложения маркетплейсов, посоветовала риелтор
2:29
Недвижимость

На первый взгляд, завершение льготной ипотеки стало крахом последней надежды на улучшение жилищных условий для большинства россиян. Но по мнению некоторых экспертов, напротив — открылось окно возможностей: пока ключевая ставка ЦБ высокая, можно попробовать накопить на первоначальный взнос. Они дали несколько советов aif.ru.

Чтобы накопить на жильё, удалите приложения маркетплейсов, посоветовала риелтор
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Откройте вклад

Только внимательно изучите условия, чтобы выявить комиссии за обслуживания, переводы и снятия наличных, уточнить даты, в рамках которых действуют льготные проценты, предупреждает член Генсовета "Деловой России", застройщик, владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. Он советует открывать разные накопительные счета в разных банках.

Откажитесь от лишнего

"Рассмотрите варианты, к которым не были готовы раньше", — рекомендует Прохоров. Например, чтобы не тратиться на бензин, можно продать машину и перейти на удалёнку.

Пользуйтесь кешбеком

По словам экспертов, экономия благодаря кешбеку может достигать 15-20%. Высвободившиеся средства можно отправлять на сберегательный счёт.

Тратьте рачительно

Составляйте списки покупок, пользуйтесь приложениями для контроля за бюджетом, призывает инвестор, владелец агентства недвижимости "Город-М171" Наталья Суханова. "Удалите приложения маркетплейсов на телефоне и каналы с подборками в мессенджерах и соцсетях, чтобы не поддаваться соблазну приобрести всё, что попадается на глаза", — говорит она.

Откажитесь от излишеств и вредных привычек

Без ресторанов и кофеен можно прожить, не говоря уж о курении — заодно и здоровье целее будет. Лучше гулять по паркам и принимать участие в различных социальных инициативах.

Возьмите подработку

И лучше, если она будет официальной, — тогда не только копеечка появится лишняя, но и банк с большей вероятностью одобрит ипотеку.

Обратитесь к родственникам

Вот и повод появился наладить отношения: попросите о помощи.

"Бывает, что у бабушек, дедушек или родителей хранятся внушительные суммы на счетах. Это те деньги, которые человек мог бы одолжить на более выгодных условиях, чем заём в банке. Рекомендую рассмотреть этот вариант — очень часто именно он здорово выручает заёмщика", — отмечает Суханова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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