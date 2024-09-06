Найден неожиданный способ взять ипотеку тем, у кого нет льгот

Чтобы накопить на жильё, удалите приложения маркетплейсов, посоветовала риелтор

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд, завершение льготной ипотеки стало крахом последней надежды на улучшение жилищных условий для большинства россиян. Но по мнению некоторых экспертов, напротив — открылось окно возможностей: пока ключевая ставка ЦБ высокая, можно попробовать накопить на первоначальный взнос. Они дали несколько советов aif.ru.

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Откройте вклад

Только внимательно изучите условия, чтобы выявить комиссии за обслуживания, переводы и снятия наличных, уточнить даты, в рамках которых действуют льготные проценты, предупреждает член Генсовета "Деловой России", застройщик, владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. Он советует открывать разные накопительные счета в разных банках.

Откажитесь от лишнего

"Рассмотрите варианты, к которым не были готовы раньше", — рекомендует Прохоров. Например, чтобы не тратиться на бензин, можно продать машину и перейти на удалёнку.

Пользуйтесь кешбеком

По словам экспертов, экономия благодаря кешбеку может достигать 15-20%. Высвободившиеся средства можно отправлять на сберегательный счёт.

Тратьте рачительно

Составляйте списки покупок, пользуйтесь приложениями для контроля за бюджетом, призывает инвестор, владелец агентства недвижимости "Город-М171" Наталья Суханова. "Удалите приложения маркетплейсов на телефоне и каналы с подборками в мессенджерах и соцсетях, чтобы не поддаваться соблазну приобрести всё, что попадается на глаза", — говорит она.

Откажитесь от излишеств и вредных привычек

Без ресторанов и кофеен можно прожить, не говоря уж о курении — заодно и здоровье целее будет. Лучше гулять по паркам и принимать участие в различных социальных инициативах.

Возьмите подработку

И лучше, если она будет официальной, — тогда не только копеечка появится лишняя, но и банк с большей вероятностью одобрит ипотеку.

Обратитесь к родственникам

Вот и повод появился наладить отношения: попросите о помощи.

"Бывает, что у бабушек, дедушек или родителей хранятся внушительные суммы на счетах. Это те деньги, которые человек мог бы одолжить на более выгодных условиях, чем заём в банке. Рекомендую рассмотреть этот вариант — очень часто именно он здорово выручает заёмщика", — отмечает Суханова.

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